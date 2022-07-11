Цей район окупанти атакують постійно. Цього разу вибухи пролунали орієнтовно о 22 годині 11 липня.
Зауважте Житловий будинок, школа, ТЦ: окупанти цинічно били по мирних об'єктах Харкова
Окупанти атакували Салтівку
На Салтівці чутно вибухи,
– повідомили у ЗМІ.
Станом на 22:09 11 липня влада не писала деталі про вибухи.
Влада пояснювала, як у місті спрацьовують сирени
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила, що у місті зафіксувати загрозу артилерійського обстрілу значно складніше. Відомо, що ці снаряди окупанти запускають з порівняно недалеких відстаней.
Інколи під час ворожих артилерійських обстрілів повітряна тривога лунає вже після перших вибухів. Буває, що розвідка встигає зреагувати на загрозу, тому сирени звучать вчасно,
– мовиться у повідомленні.
Варто пригадати, що на сирену однаково треба реагувати, адже це може врятувати життя.
Коротко про атаку на Харків
- Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти 11 липня знову атакували місто. Вони вкотре били по цивільній інфраструктурі.
- росіяни пошкодили школу, шиномонтаж. Відомо, що вороги вщент знищили житловий будинок. Також пошкодили автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.
- На жали, внаслідок атаки 11 липня загинули 3 людей, ще 31 – отримала поранення. Через атаку припиняло працювати Салтівське метро.
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