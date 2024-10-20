Россия использовала гибридное оружие для ночного удара по Харькову

Российские оккупанты ударили по Новобаварскому району Харькова поздно вечером 19 октября. Оккупанты атаковали боеприпасом "Гром-Е1".

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что оккупанты ударили авиационным боеприпасом в 23:50 19 октября. Враги попали по открытой местности, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке врага по Харькову

Дмитрий Чубенко рассказал, что в результате взрыва несущественных повреждений получили несколько частных домов и автомобилей. К счастью, люди не пострадали.

Предварительно, для обстрела враг использовал авиационный боеприпас "Гром-Е1". это гибрид планирующей авиационной бомбы и ракеты,

– рассказал представитель прокуратуры.

Он пояснил, что прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушений законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры и следователи.

Россия атаковала Харьков: смотрите видео

Оккупанты ударили по Харькову снова ориентировочно в 5:10 20 октября. Воздушные силы ВСУ предупредили, что курсом на Харьков летела управляемая авиационная бомба. Подробнее об обстреле россиян читайте по ссылке.