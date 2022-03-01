Харьков сплочен как никогда, мы – единый кулак, – Терехов о работе военных, медиков, волонтеров
Источник:фейсбук горсовета Харькова
Ситуация в Харькове на начало суток 1 марта сложная. Враг нападает с безмерным цинизмом, атакуя мирные объекты и гражданскую инфраструктуру.
В результате – многие находятся под завалами, их пытаются спасти. Но несмотря на все, Харьков стоит и сплочен как никогда.
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Харьков стоит и сплочен как никогда
Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что происходило в Харькове 28 февраля. Обстрелы и убийства мирных жителей россиянами мэр назвал преступлением перед всем миром.
Кроме прямых убийств, враг пошел и на уничтожение гражданской инфраструктуры – часть районов Харькова потеряли доступ к электроэнергии и водоснабжению.
Но, несмотря на весь город, стоит.
- Терехов поблагодарил украинские войска и территориальную оборону, которые защищают Харьков.
- Медиков, спасающих людей.
- Волонтеров, помогающих горожанам.
Сегодня Харьков сплочен как никогда. В городе нет безразличных людей. Мы – единый кулак, который намерен победить,
– подчеркнул мэр.
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