Харьков сплочен как никогда, мы – единый кулак, – Терехов о работе военных, медиков, волонтеров

Ситуация в Харькове на начало суток 1 марта сложная. Враг нападает с безмерным цинизмом, атакуя мирные объекты и гражданскую инфраструктуру.

В результате – многие находятся под завалами, их пытаются спасти. Но несмотря на все, Харьков стоит и сплочен как никогда.

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Харьков стоит и сплочен как никогда

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что происходило в Харькове 28 февраля. Обстрелы и убийства мирных жителей россиянами мэр назвал преступлением перед всем миром.

Кроме прямых убийств, враг пошел и на уничтожение гражданской инфраструктуры – часть районов Харькова потеряли доступ к электроэнергии и водоснабжению.

Но, несмотря на весь город, стоит.

Терехов поблагодарил украинские войска и территориальную оборону, которые защищают Харьков.

Медиков, спасающих людей.

Волонтеров, помогающих горожанам.

Сегодня Харьков сплочен как никогда. В городе нет безразличных людей. Мы – единый кулак, который намерен победить,

– подчеркнул мэр.

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