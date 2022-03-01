Унаслідок цього – багато людей перебувають під завалами, їхї намагаються врятувати. Та попри все Харків стоїть та згуртований як ніколи.

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Харків стоїть та згуртований як ніколи

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що відбувалося у Харкові упродовж 28 лютого. Обстріли та вбивства мирних жителів росіянами мер назвав злочином перед усім світом.

Окрім прямих вбивств, ворог пішов і на знищення цивільної інфраструктури – частина районів Харкова втратили доступ до електроенергії та водопостачання.

Та попри все місто стоїть.

Терехов подякував українським військам та територіальній обороні, які захищають Харків.

Медикам, які рятують людей.

Волонтерам, які допомагають городянам.

Сьогодні Харків згуртований як ніколи. У місті немає байдужих людей. Ми – єдиний кулак, який має намір перемогти,

– наголосив мер.

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