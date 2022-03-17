На подступах к Харькову оккупанты продолжают избегать контакта с ВСУ. Работают издалека ствольной артиллерией, РСЗО при поддержке с неба.

Постоянно висит несколько БПЛА на высотах 5–5,5 километра. Были зафиксированы случаи работы ТОС (огнеметные системы). Пытаются периодически сбить блокпосты на кольцевой, чтобы закрепиться.

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Диверсанты под видом местных

Есть попытки завести в город группы диверсантов (из предателей) под видом местных. Сосредотачивают силы и стараются тихо продвигаться по дорогам через населенные пункты. Вчера были обнаружены две небольшие группы на Сумском направлении, неожиданно на них налетели и рассеяли.

Очень много дезы от местных. Очень. Просто вал какой-то. Или заставляют оккупанты, или сами дурят, потому что им россияне рассказывают, что если ВСУ будет работать, то по вам прилетит.

Харьков продолжают истощать артиллерийскими и ракетными ударами. Постоянно ведутся обстрелы с территории России. От идеи отрезать город они еще не отказались. Такое впечатление, что накапливают силы для того, чтобы вновь ударить массированно бронегруппами при поддержке арты на всех возможных направлениях надеясь где-то проломить оборону.

Сейчас наша эффективность только в мобильности и работе с наскока малыми группами. Засады и рейдовые действия. Лоб в лоб – не наша тактика. Они оправились и продолжают лезть. Техники, тяжелого вооружения и БК там до черта. Логистика с коротким плечом с территории России. Где плечо длиннее, там коммуникации по возможности мы рвем.

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Зайти в сам город вряд ли смогут. Куча людей ждет, когда будут расстояния, на которых можно будет работать из стрелкового оружия. Потому что в редких случаях контакта высокоточникам, работавшим на километр и дальше, приходится работать в упор. 60 метров и 200. Даже неинтересно и немножко обидно. Не для этого цветочки растили.

Харьков стоит и будет стоять

Я не представляю, как они себе рисуют картину наступления в харьковской застройке, но это будет ад. Отсечь пехоту будет кому. А жечь технику есть чем и есть кому. Город стоит и будет стоять.

Еще раз обращаюсь к людям в/из Харькова, у которых простаивают большие машины в городе. Ситуация такова, что вероятность уничтожения их артиллерией и ракетами, не уменьшается.

Может, еще подумаете? Каждая машина – это пусковая установка ПТУР или 3-4 Nlawы в багажнике. Ну, еще пара мух да пулеметов. Две такие группы на гражданских автомобилях легко останавливают колонну оккупантов. Как показывает практика – после двух подбитых единиц они убегают. Желательно дизель 4х4. Небольшие грузовики тоже нужны. Большим тоже найдем работу.

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