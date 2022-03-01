Харьков – воздушная тревога, в укрытие

В Харькове снова раздается воздушная тревога. Людей просят немедленно уйти в укрытие.

Когда раздаются сирены, то это означает воздушную тревогу и опасность. Людям стоит взять документы и вещи первой необходимости и пройти в укрытие.

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Покидая помещение, стоит отключить газ и свет и другие возможные коммуникации. Также надо сказать о тревоге одиноким или немощным соседям, если они есть.

В укрытии надо сидеть до тех пор пока не будет звучать следующий сигнал сирены, который означает отбой тревоги.

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