Коли лунають сирени, то це означає повітряну тривогу та небезпеку. Людям варто взяти документи та речі першої необхідності й пройти в укриття.

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Покидаючи приміщення, варто відключити газ та світло й інші можливі комунікації. Також треба сказати про тривогу самотнім чи немічним сусідам, якщо вони є.

В укритті треба сидіти до тих пір поки не лунатиме наступний сигнал сирени, який означає відбій тривоги.

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