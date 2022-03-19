Харьковчан призывают оставаться в укрытиях: по городу слышны взрывы

Харьковчане сообщают о звуках взрывов в районах Рогани и Харьковского тракторного завода.

Взрывы жители слышат уже более получаса. Жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях.

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Напомним, по данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, за минувшие сутки россияне стреляли 29 раз – это артиллерийские, минометные удары, обстрелы из РСЗО.

Кроме этого, в течение суток 18 марта спасатели в Харьковской области совершили 33 выезда. Они тушили пожары и разбирали завалы.

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