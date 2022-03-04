Харьковчанам напоминают, что надо выключать свет ночью

Полиция напомнила жителям Харькова о режиме светомаскировки. Просят не оставлять включенным свет в темное время.

Люди считают, что окна, которые светятся у соседей – маячки. Вызывают полицию, рассказала пресс-секретарь облуправления полиции Елена Баранник.

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Поэтому полицейские срываются и едут на вызовы. Они могут быть и ложными.

Среди ночи, под обстрелами. Потому что есть вызов. Потому что нужно,

– сказала Баранник.

Однако, по ее словам, это не просто вызовы, это просьба о помощи. Люди сейчас напуганы.

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