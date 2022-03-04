Люди вважають вікна, що вікна, які світяться у сусідів – маячки. Викликають поліцію, розповіла речниця облуправління поліції Олена Баранник.

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Відтак поліцейські зриваються та їдуть на виклики. Вони можуть бути і фальшивими.

Серед ночі, під обстрілами. Тому що є виклик. Тому що потрібно,

– сказала Баранник.

Однак, за її словами, це не просто виклики, це прохання про допомогу. Люди зараз налякані.



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