Харьковчанам спишут плату за коммунальные услуги до конца войны, — Терехов
1 апреля 2022 , 20:50Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Харьков сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов. Враг нанес большой урон инфраструктуре города.
Многие харьковчане из-за ракетных и воздушных обстрелов были вынуждены в поисках безопасности покинуть город. Героям, которые решили остаться в своих домах, несмотря на атаки оккупантов, хотят обеспечить максимально комфортные условия, насколько это возможно.
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Коммунальные платежи отменяются
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что с 24 февраля и до конца войны жителям города спишут все долги за коммунальные услуги.
Вода, тепло, горячая вода, услуги канализации, придомовая территория, вывоз мусора – город будет брать на себя,
– заверил он.
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