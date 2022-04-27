Харьковчанин и гражданин Китая собирали данные о разработках под грифом "Секретно"

Харьковчанина и гражданина Китая будут судить за сбор сведений, составляющих государственную тайну. Харьковская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.

Известно, что 50-летний житель Харькова собирал информацию, имеющую ограниченный доступ. Следующий этап – он планировал передать ее представителям иностранного государства.

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Следствие установило, что 35-летний гражданин Китая собирал сведения, составляющие государственную тайну Украины. В будущем он планировал передать их своей стране. Для этого мужчина привлек посредника – местного жителя.

Договоренность прошла еще в марте 2021 года. Тогда гражданин Китая договорился с сотрудником одного из научных центров.

В марте 2021 года гражданин КНР договорился с сотрудником одного из научных центров, который специализируется на физико-технических науках, о передаче ему сведений со степенью секретности "Секретно",

– говорится в сообщении.

По данным следствия, в этих документах содержалась информация о разработке антикоррозионных покрытий.

Гражданин Китая и посредник был задержан в ноябре 2021 года.

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