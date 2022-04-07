Харьковчанка, просившая в соцсетях Кремль "присоединить" город к России, пойдет под суд

Женщине из Харьковщины, которая поддерживала вооруженную агрессию России и разжигала национальную рознь, сообщили о подозрении.

В Офисе Генерального прокурора объяснили, что о подозрении было поставлено в известность по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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А также за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно данным следствия, с 17 по 31 марта 2022 года женщина в социальной сети фейсбук размещала обращение к военно-политическому командованию России, чтобы Харьков и другие регионы Украины "присоединили" к России.

Кроме того, она распространяла материалы, разжигавшие национальную рознь. А именно распределение граждан Украины на восточных и западных.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

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