В тернопольской библиотеке возник скандал из-за требования залога для переселенцев

Харьковчанка Екатерина Посохова заявила, что в Тернопольской областной библиотеке для детей у нее требовали залог за книги. Она заявила, что причина была именно в том, что они переселенцы.

В библиотеке в комментарии в библиотеке ZAXID.NET это опровергли. Директор библиотеки Надежда Новицкая отрицает, что требовала у Екатерины Посоховой денежный залог за книги. Она объяснила, что случай с переселенцами приводили для примера, почему за некоторые книги просят заплатить.

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Что известно о скандале в Тернополе

Харьковчанка Екатерина Посохова два года назад переехала в Тернополь. Семья не может вернуться, потому что их микрорайон – "Северная Салтовка" – постоянно обстреливает Россия.

В Тернополе во втором классе учится сын Екатерины Святослав. Она написала, что мальчик любит читать. Поэтому он ходил в городскую библиотеку возле школы и там библиотекарь посоветовала обратиться в областную библиотеку.

Именно там, по словам Екатерины Посоховой, и случился инцидент. Она рассказала, что у них за книги попросили залог.

За 2 выбранные книги (старенькие и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 гривен. Такая, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все про "можете написать "слава России", "такие, как вы, уже много книг у нас потянули". Но ведь, какие "мы"? Официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся – ребенок в местной школе, имеет отличные успехи,

– написала Посохова.

Она объяснила, что они говорили час и книги им заместитель директора дала на общих основаниях. Затем они пришли их возвращать и, по словам матери Святослава, им сказали, что больше книг без залога не дадут, потому что так написали на формуляре.

"Далее снова продолжался разговор с директором, ее заместителем. Опять слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять хоть сколько бы они жили в Тернополе. Пытаюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и тому подобное. В ответ – или платите, или идите, или полицию вызываем", – написала Екатерина Посохова.

Она пояснила в комментарии, что впервые они пришли в библиотеку 3 апреля и тогда им сказали, что должны заплатить залог 600 гривен. Екатерина Посохова рассказала, что она начала выяснять, почему требуют деньги и у всех ли. Однако работница не смогла ответить и позвала заместителя директора. Уже заместитель отметила, по словам Екатерины, что залог берут с детей переселенцев.

Тогда им книги выдали бесплатно, однако 16 апреля, когда они пришли во второй раз, все повторилось.

Директор практически повторила все о жителях Востока, что говорила ее заместитель. Нам сказали, что или вы уходите, или платите залог, или мы вызовем полицию. Когда Святослав услышал это, то он выбежал из библиотеки, я его успокаивала,

– заявила Екатерина.

Что говорят в библиотеке

Директор библиотеки Надежда Новицкая отрицает, что требовала у Екатерины Посоховой денежный залог за книги. Она заявила, что случай с переселенцами рассказывали для примера, почему за некоторые книги просят заплатить.

Я считаю, что это была провокация. Эта семья впервые пришла в библиотеку, и их знакомили с правилами нашей библиотеки. Их предупредили: если они выберут книги повышенного спроса, или книги, которые есть в одном экземпляре, то в таком случае надо будет оставить залог. Суммы им никакие не назывались, откуда они взяли 600 гривен – я не понимаю. У нас книги есть разной стоимости. Есть такие, которые стоят и 1200 гривен, и их хотят взять домой дети. Но мальчик выбрал книжки, за которые не нужен был залог,

– заявила Надежда Новицкая.

Она сказала, что Екатерина Посохова ошибочно подумала, что это только с них требуют залог, но, согласно библиотечным инструкциям, залог платят все за определенные книги.

"Они второй раз пришли 16 апреля, им продлили книгу, которую мальчик еще не дочитал, и оформили новую – без денежного залога. Но библиотекарь отметил, что если они выберут книгу, которая есть в одном экземпляре, то придется заплатить залог. Им приводили прошлогодний случай для объяснения, почему библиотека вынуждена брать деньги. Тогда ученик 4 школы, действительно переселенец, взял книгу и исписал ее фразами "Смерть украинцам. Слава России". Поэтому мы требуем залог, а эта семья восприняла все очень лично", – добавила директор библиотеки.

Тернопольский областной совет, который является основательницей областной библиотеки, заявила, что они изучают эту ситуацию. Там объяснили, что свои выводы обнародуют позже.