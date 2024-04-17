У бібліотеці у коментарі ZAXID.NET це спростували. Директорка бібліотеки Надія Новіцька заперечила, що вимагала у Катерини Посохової грошову заставу за книги. Вона пояснила, що випадок із переселенцями наводили для прикладу, чому за деякі книги просять заплатити.

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Що відомо про скандал у Тернополі

Харків'янка Катерина Посохова два роки тому переїхала у Тернопіль. Родина не може повернутись, бо їхній мікрорайон – "Північна Салтівка" – постійно обстрілює Росія.

У Тернополі в другому класі навчається син Катерини Святослав. Вона написала, що хлопчик любить читати. Тому він ходив у міську бібліотеку біля школи й там бібліотекарка порадила звернутись в обласну бібліотеку.

Саме там, за словами Катерини Посохової, й трапився інцидент. Вона розповіла, що у них за книги попросили заставу.

За 2 обрані книги (старенькі й в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 гривень. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава Росії", "такі, як ви, вже багато книг у нас потягли". Але ж, які "ми"? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось – дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи,

– написала Посохова.

Вона пояснила, що вони говорили годину і книги їм заступниця директорки дала на загальних засадах. Потім вони прийшли їх повертати та, за словами матері Святослава, їм сказали, що більше книг без застави не дадуть, бо так написали на формулярі.

"Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі. Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь – або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо", – написала Катерина Посохова.

Вона пояснила у коментарі, що вперше вони прийшли у бібліотеку 3 квітня і тоді їм сказали, що мають заплатити заставу 600 гривень. Катерина Посохова розповіла, що вона почала з'ясовувати, чому вимагають гроші та чи у всіх. Проте працівниця не змогла відповісти та покликала заступницю директорки. Вже заступниця зазначила, за словами Катерини, що заставу беруть з дітей переселенців.

Тоді їм книги видали безплатно, проте 16 квітня, коли вони прийшли вдруге, все повторилось.

Директорка практично повторила все про жителів Сходу, що говорила її заступниця. Нам сказали, що або ви йдете, або платите заставу, або ми викличемо поліцію. Коли Святослав почув це, то він вибіг з бібліотеки, я його заспокоювала,

– заявила Катерина.

Що кажуть в бібліотеці

Директорка бібліотеки Надія Новіцька заперечила, що вимагала у Катерини Посохової грошову заставу за книги. Вона заявила, що випадок із переселенцями розповідали для прикладу, чому за деякі книги просять заплатити.

Я вважаю, що це була провокація. Ця сім'я вперше прийшла до бібліотеки, і їх ознайомлювали з правилами нашої бібліотеки. Їх попередили: якщо вони оберуть книги підвищеного попиту, або ж книги, які є в одному екземплярі, то в такому випадку треба буде лишити заставу. Суми їм ніякі не називалися, звідки вони взяли 600 гривень – я не розумію. У нас книги є різної вартості. Є такі, які вартують і 1200 гривень, і їх хочуть взяти додому діти. Але хлопчик вибрав книжки, за які не потрібна була застава,

– заявила Надія Новіцька.

Вона сказала, що Катерина Посохова помилково подумала, що це лише з них вимагають заставу, але, згідно з бібліотечними інструкціями, заставу платять усі за певні книги.

"Вони другий раз прийшли 16 квітня. Їм продовжили книгу, яку хлопчик ще не дочитав, і оформили нову – без грошової застави. Але бібліотекар наголосив, що якщо вони виберуть книгу, яка є в одному екземплярі, то доведеться заплатити заставу. Їм наводили торішній випадок для пояснення, чому бібліотека змушена брати гроші. Тоді учень 4 школи, дійсно переселенець, взяв книгу та обписав її фразами "Смерть українцям. Слава Росії". Тому ми вимагаємо заставу, а ця сім'я сприйняла все дуже особисто", – додала директорка бібліотеки.

Тернопільська обласна рада, яка є засновницею обласної бібліотеки, заявила, що вони вивчають цю ситуацію. Там пояснили, що свої висновки оприлюднять згодом.