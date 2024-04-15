Зрештою на своїй фейсбук-сторінці Маляр виклала пост у якому перепросила Совсун за перепалку, що сталася. Ексзаступниця глави Міноборони наголосила, що не мала морального права емоційно реагувати на ток-шоу.

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Маляр пояснила, чому відреагувала емоційно на ток-шоу

У своєму дописі ексзаступниця міністра оборони написала, що Україна на порозі нового наступу росіян. Адже від початку року окупанти не лише не припиняли набору, але й готуються, формують резерви.

Є ризики відкриття нового фронту. І ми можемо бути певні, що із західною допомогою чи без неї, але ми з вами не зможемо не лише перемогти, а навіть встояти без ключового – людей,

– наголосила Маляр.

Водночас експосадовиця зазначила, що мобілізація в Україні – це найважливіше та водночас найболючіше рішення на сьогодні. Бо це питання виживання нас як країни й нашого народу.

"Проголосований закон про мобілізацію – відверто не найкращий, але він був необхідний. Військові вимагали цей закон вже давно, і просили в тому числі не проводити демобілізацію, щоб не оголяти фронти. Це світова практика. Жодна держава під час війни не демобілізовує свої війська", – мовиться у дописі.

Маляр зауважила, що якби рішення про демобілізацію було б зараз ухвалено, то на весну 2025 року Україна б "мала однозначно програшну позицію і нам би довелось мобілізовувати значно більше людей, ніж це відбувається зараз". І, за її словами, кількість загиблих зросла б в рази через "необстріляність" такої маси людей.

З іншого боку – депутати, які не лише не сприяли, а ставили палки в колеса на кожному етапі і завалили законопроєкт тисячами правок. Протягом цих місяців складалось враження, що депутати або не розуміють, або легковажать загрозою,

– розповіла Маляр.

Вона зауважила, що політичні ігрища під час війни – це абсолютно неприпустимо, особливо довкола важливих для нас як повітря питань.

Експосадовиця перепросила у Совсун

Зрештою Маляр наголосила, що попри все, вона не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Однак зауважила, що її обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій "голос" за життєво важливий для країни закон.

"Але мене це не виправдовує. Я не мала рацію. Я прошу вибачення у народного депутата фракції "Голос" Інни Совсун. Пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей в кого рідні служать в Силах оборони. Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі", – написала колишня заступниця міністра оборони.

Вона також зауважила, що останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи. Однак підкреслила, що ми всі в одній команді – команді України.

Хоч я давно не працюю в державних установах, але мені як і кожному громадянину болять усі гострі питання, пов'язані з війною. Головне тут, що перед лицем московської загрози ми повинні діяти спільно, незалежно від політичних поглядів,

– мовиться у дописі.

Наостанок Маляр зазначила, що вона не політик і не чиновник, і в неї "нема ні завдання, ні бажання всім сподобатись". За словами експосадовиці, вона лише хоче, щоб Україна вистояла.

Зверніть увагу! Скандал між Маляр і Совсун стався на ток-шоу "Новий відлік" на Суспільному. Причиною перепалки стала тема демобілізації, коли нардепка наголосила, що має відбутися ротація, а експосадовиця зазначила, що це не розв'яже проблему відсутності особового складу, тому демобілізація наразі не на часі.