В Харькове аниматоры дают спектакли для детей, которые прячутся от взрывов в метро

Аниматоры Центрального парка культуры и отдыха им. Горького решили устроить спектакль для детей, которые прячутся от взрывов на станциях метро.

Аниматоры появились перед детками в костюмах Человека-паука, Бэтмена и зайца. Также для малышей подготовили развлекательную программу с танцами, играми и соревнованиями.

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Аниматоры провели костюмированное представление на станциях "Армейская", "Алексеевская" и "Дворец спорта", "Спортивная" и "Холодная Гора".

Любимый парк харьковчан вносит свой вклад в победу – поддерживает детей, отвлекает от ужаса войны и дарит им радость и смех. Впоследствии спектакль увидят ребята и на других станциях метро,

– отметили аниматоры.

Кроме того, в планах коллектива – дать спектакли в хранилищах в школах города.

К слову, в результате российского вторжения по состоянию на 26 марта уже погибли 136 украинских детей. Также известно о 199 раненых. Больше всего пострадавших детей на Киевщине – там известно о 64 пострадавших.

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