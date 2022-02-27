В Харькове безоружный пенсионер отгонял оккупанта от дома – его не испугал даже выстрел

Российские оккупанты в Украине встречаются с яростным сопротивлением. Враг оказывается не только под огнем героев из ВСУ, но и ощущает на себе всю ненависть и бесстрашие гражданского населения.

С начала наступления на Украину российские оккупанты понесли большие потери. 4500 российских солдат ВСУ ликвидировали, еще несколько сотен сдались в плен. Свободно дышать оккупантам не дает и местное население.

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Храбрый сторож-пенсионер

Оккупанты зашли в один жилых массивов Харькова, но радостной встречи не встретили. Сторож-пенсионер напал на оккупанта и даже попытался вырвать у того автомат.

Врагу бесстрашного дедушки удалось вырвать оружие, тот выстрелил перед сторожем. Храбрый дедушка даже глазом не моргнул и продолжил мешать оккупанту пройти дальше.

Видео храброго отпора сторожа-пенсионера российскому оккупанту

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