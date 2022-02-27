З початку наступу на Україну російські окупанти зазнали великих втрат. 4500 російських солдатів ЗСУ ліквідували, ще кілька сотень здалися у полон. Вільно дихати окупантам не дає і місцеве населення.

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Хоробрий сторож-пенсіонер

Окупанти зайшли в один житлових масивів Харкова, але радісної зустрічі не зустріли. Сторож-пенсіонер напав на окупанта та навіть спробував вирвати у того автомат.

Ворогу безстрашного дідуся вдалося вирвати зброю, той вистрілив перед сторожем. Хоробрий дідусь навіть оком не моргнув та продовжив заважати окупанту пройти далі.

Відео хороброї відсічі сторожа-пенсіонера російському окупанту

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