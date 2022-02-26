В Харькове ввели комендантский час с 18:00 и запрет на передвижение

Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Изменения были введены с 26 февраля.

Такое решение связано с длительными обстрелами Харькова за последние два дня. Защитникам города удалось отбивать не только вражеские нападения, но диверсионные.

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По словам Синегубова, диверсанты работали по жилым домам. Они ставили метки для артиллерийских залпов и возможных выступлений десантных групп.

Учитывая изложенное, руководством государства было принято решение ввести комендантский час с 18:00 до 6:00. Передвижение по городу Харькову полностью будет запрещено,

– подчеркнул председатель Харьковской ВГА.

Передвижение по городу запрещено как пешком, так и на авто. Гражданский транспорт без специальных военных отметок будет ликвидирован.

"Любой кто будет находиться на улице и будет неидентифицирован как военнослужащий Вооруженных сил Украины или Национальной полиции, Нацгвардии, так же будет ликвидироваться", – подчеркнул Синегубов.

К таким действиям местные власти предпринимают уничтожение диверсионных групп, которые прицельно работают по Харькову. Граждан Украины просят с пониманием отнестись к введенным мерам.

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