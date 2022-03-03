В Харькове ввели комендантский час с 18:00

3 марта 2022 , 14:50
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Источник:

Суспільне Харків

В Харькове ввели комендантский час с 18:00 до 06:00. В частности, в городе будет запрещено передвигаться.

Предварительно известно, что любое движение в городе будет запрещено. Соответствующую информацию обнародовали 3 марта.

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В Харькове будет действовать комендантский час с 18:00

Комендантский час – с 18:00 до 6:00,
– говорится в сообщении.

В городе будет запрещено передвигаться:

  • пешком;
  • а также транспортом.


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Автор: Діана Квасневська