В Харькове ввели комендантский час с 18:00
3 марта 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове ввели комендантский час с 18:00 до 06:00. В частности, в городе будет запрещено передвигаться.
Предварительно известно, что любое движение в городе будет запрещено. Соответствующую информацию обнародовали 3 марта.
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В Харькове будет действовать комендантский час с 18:00
Комендантский час – с 18:00 до 6:00,
– говорится в сообщении.
В городе будет запрещено передвигаться:
- пешком;
- а также транспортом.
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