В Харькове, Черкассах и области, Чернигове, Авдеевке на Донбассе — воздушная тревога

В ряде украинских регионов сообщили о воздушной опасности. Сирены звучат в Харькове, Черкассах и области, Чернигове, Авдеевке на Донбассе.

В течение ночи на Чернигов сбросили 2 авиабомбы. Они повредили жилой сектор, а также разрушениям подвергся водопровод.

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Теперь в областном центре нет водоснабжения. Еще раньше часть города была без тепла, многие жители остались и без электроснабжения.

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