В Харькове годовалая девочка выпала из окна 3 этажа: младенец в тяжелом состоянии
13 сентября 2021 , 20:14Читати новину українською
Источник:полиция Харьковщины
Из окна дома, расположенного в Индустриальном парке Харькова, 12 сентября выпала годовалая девочка. В полиции открыли уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
За ребенком смотрели знакомые родителей
Известно, что девочка выпала из окна кухни около 20:00. Родители ребенка оставили ее под присмотром знакомых.
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Малышку отвезли в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Максимальное наказание предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ребенок выпал окна: предыдущие инциденты
- В мае из окна 3 этажа львовской многоэтажки выпала 10-летняя девочка. Медики диагностировали у нее перелом позвонка поясничного отдела позвоночника. По словам соседей, родители пострадавшей злоупотребляют алкоголем и нигде не работают.
- В Покровском районе Кривого Рога мать недосмотрела 4-летнего сына. Когда женщина отвернулась, мальчик открыл окно и упал с 5 этажа. В больницу пострадавшего увезли в бессознательном состоянии.
- С окна 7-го этажа общежития Технико-экономического колледжа НУ "Львовская политехника" выпала 17-летняя студентка из Яворовского района. К сожалению, от сильных травм девушка погибла на месте происшествия.