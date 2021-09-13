В Харькове годовалая девочка выпала из окна 3 этажа: младенец в тяжелом состоянии

Из окна дома, расположенного в Индустриальном парке Харькова, 12 сентября выпала годовалая девочка. В полиции открыли уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

За ребенком смотрели знакомые родителей

Известно, что девочка выпала из окна кухни около 20:00. Родители ребенка оставили ее под присмотром знакомых.

К теме "Свидетели боятся говорить": люди требуют справедливого расследования гибели мальчика из Черкасс

Малышку отвезли в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Максимальное наказание предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ребенок выпал окна: предыдущие инциденты