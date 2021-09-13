За дитиною дивилися знайомі батьків

Відомо, що дівчинка випала з вікна кухні близько 20:00. Батьки дитини залишили її під наглядом знайомих.

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Малюка відвезли у лікарню. Наразі вона перебуває у тяжкому стані.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Максимальне покарання передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

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