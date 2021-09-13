За дитиною дивилися знайомі батьків
Відомо, що дівчинка випала з вікна кухні близько 20:00. Батьки дитини залишили її під наглядом знайомих.
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Малюка відвезли у лікарню. Наразі вона перебуває у тяжкому стані.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Максимальне покарання передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
Дитина випала вікна: попередні інциденти
- У травні з вікна 3 поверху львівської багатоповерхівки випала 10-річна дівчинка. Медики діагностували у неї перелом хребця поперекового відділу хребта. За словами сусідів, батьки постраждалої зловживають алкоголем і ніде не працюють.
- У Покровському районі Кривого Рогу мати недогледіла 4-річного сина. Коли жінка відвернулася, хлопчик відкрив вікно та впав з 5 поверху. У лікарню постраждалого відвезли у непритомному стані.
- З вікна 7-го поверху гуртожитку Техніко-економічного коледжу НУ "Львівська політехніка" випала 17-річна студентка з Яворівського району. На жаль, від сильних травм дівчина загинула на місці події.