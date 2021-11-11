Дети шли по пешеходному переходу на зеленый свет, но водитель очень дорогого внедорожника даже не думал останавливаться на красный. Машина просто снесла 13-летних парня и девочку.

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Даже после ДТП водитель протянул еще больше 10 метров, хотя под передним колесом у него находился подросток.

Детей госпитализирован с серьезными травмами

Полицейские документируют обстоятельства совершения ДТП / Фото Obozrevatel

Очередная авария с участием элитной машины произошла около 15.00 11 ноября в центре Харькова.

Школьники переходили дорогу на зеленый, когда их сбил владелец Toyota. Девочку отбросило после удара, а парень попал под передний бампер.

Владелец Toyota протащил потерпевшего несколько метров, после чего остановился. Поняв, что под машиной находится потерпевший, водитель отъехал назад.

На место происшествия вызвали медиков скорой. Они решили срочно госпитализировать детей в больницу. Точные травмы, которые получили пострадавшие, пока неизвестны.

Полицейские определятся с квалификацией ДТП позднее / Фото Obozrevatel

На месте происшествия работают следователи, которые пока не открыли уголовное производство. Квалификацию происшествия в полиции обещают предоставить позже.

Мог быть под наркотиками

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, водитель, совершивший это ужасное ДТП, мог быть под наркотиками. Сейчас его везут на медицинское исследование.

Глава МВД говорит, что нарушитель раньше должен был быть привлечен к ответственности за производство и хранение наркотических средств, но год назад дело закрыли и не передали в суд.

Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось! Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу. Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!

– подчеркнул Монастырский.

Смотрите видео момента сбития пешеходов внедорожником в Харькове (Осторожно, видео для людей с крепкими нервами! 18+):