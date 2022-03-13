В Харькове и Кривом Роге раздается воздушная тревога

В Харькове по состоянию на 00:26 13 марта звучит воздушная тревога. Людей призывали не выходить из укрытий.

Также жителей Харькова и области призвали держаться подальше от окон. Пренебрегать этими просьбами нельзя. Они спасают жизни.

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00:26 Воздушная тревога в Харькове и области – не выходите из укрытий и держитесь подальше от окон,

– говорится в сообщении.

Также около 00:27 воздушная тревога зазвучала в Кривом Роге. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.