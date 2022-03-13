В Харькове и Кривом Роге раздается воздушная тревога
13 марта 2022 , 00:34Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове по состоянию на 00:26 13 марта звучит воздушная тревога. Людей призывали не выходить из укрытий.
Также жителей Харькова и области призвали держаться подальше от окон. Пренебрегать этими просьбами нельзя. Они спасают жизни.
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00:26 Воздушная тревога в Харькове и области – не выходите из укрытий и держитесь подальше от окон,
– говорится в сообщении.
Также около 00:27 воздушная тревога зазвучала в Кривом Роге. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.