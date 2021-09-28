Работники чрезвычайных служб узнали об инциденте от других жителей квартиры. Когда медики скорой прибыли на место происшествия, пострадавший уже умер.

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Спасателей для тушения пожара не вызывали – с возгоранием справились сами свидетели происшествия.

Личность погибшего не могут установить

ГСЧС о происшествии рассказали правоохранители. О несчастном случае пожарным сообщили 28 сентября в 1:49. Когда именно произошел сам инцидент неизвестно.

По предварительным данным, на втором этаже коммунальной квартиры на улице Большой Панасовской в Харькове мужчина упал на электрический обогреватель.

В результате на пострадавшем загорелась одежда. Это и привело к получению им не совместимых с жизнью травм и ожогов.

На месте происшествия работали врачи и полицейские. Как правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Судя по сообщению ГСЧС, мужчина погиб в результате несчастного случая.