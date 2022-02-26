В Харькове гвардейцы взяли в плен разведывательную группу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.

При себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал.308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.

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А также список личного состава ОМОН "Вымпел" Росгвардии, принимающий участие в оперативно-стратегических учениях "Заслон - 2022".

В Харькове Нацгвардия взяла в плен целую разведгруппу врага: фото



Добавим, что российские военные под Черниговом специально сливают горючее из бензобаков. Все потому, что они не хотят идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины.

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