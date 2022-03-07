В Харькове ночью было неспокойно: пожары в разных частях города

Украинцы 12 день героически удерживают оборону государства от нашествия российской орды. Харьков – город, который серьезно страдает от орков и этой ночью там тоже не было покоя.

Как известно, город является одним из наиболее горячих направлений. Этой ночью очевидцы зафиксировали там пожары в разных районах.

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Харьков при этом продолжает держать достойную оборону. Город не сдается, несмотря на то, что оккупанты бьют по нему безжалостно.

Ночь в Харькове: смотрите видео

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