В Харькове объявили воздушную тревогу

В Харькове звучат сирены оповещения. Над городом существует воздушная угроза.

Сирены включили в 14:07. Всем местным жителям нужно срочно укрыться в убежищах.

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Как можно быстрее возьмите свой "тревожный чемодан" и спрячьтесь в ближайшем бомбоубежище. Не выходите на улицу, пока не получите сообщение об отбое тревоги.

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Смотрите на тему видео: что делать, если услышали звук сирен