В Харькове объявили воздушную тревогу

Жителям Харькова нужно пройти в укрытие. В городе объявлена воздушная тревога.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города, но ВСУ храбро и успешно разбивает все планы врага. Активное противостояние продолжается, поэтому необходимо максимально соблюдать все меры безопасности.

Кстати Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе после длительных ночных бомбардировок

Воздушная тревога в Харькове

В Харькове раздаются сирены, в городе объявили воздушную тревогу. Жителей места просят уйти в укрытие, сохранять спокойствие и ждать сообщения об окончании тревоги.

Ночью оккупанты среди других пытались атаковать Харьков, но украинские силы отбили наступление и не дали врагу продвинуться в город.

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