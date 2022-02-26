В Харькове объявили воздушную тревогу
26 февраля 2022 , 14:03Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Жителям Харькова нужно пройти в укрытие. В городе объявлена воздушная тревога.
Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города, но ВСУ храбро и успешно разбивает все планы врага. Активное противостояние продолжается, поэтому необходимо максимально соблюдать все меры безопасности.
Кстати Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе после длительных ночных бомбардировок
Воздушная тревога в Харькове
В Харькове раздаются сирены, в городе объявили воздушную тревогу. Жителей места просят уйти в укрытие, сохранять спокойствие и ждать сообщения об окончании тревоги.
Ночью оккупанты среди других пытались атаковать Харьков, но украинские силы отбили наступление и не дали врагу продвинуться в город.