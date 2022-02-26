Російські окупанти продовжують атакувати українські міста, але ЗСУ хоробро та успішно розбиває усі плани ворога. Активне протистояння триває, тому необхідно максимально дотримуватися усіх заходів безпеки.\

До речі Мер Миколаєва розповів про ситуацію в місті після тривалих нічних бомбардувань

Повітряна тривога у Харкові

У Харкові лунають сирени, у місті оголосили повітряну тривогу. Мешканців місця просять піти в укриття, зберігати спокій та очікувати повідомлення про закінчення тривоги.

Уночі окупанти серед інших намагалися атакувати Харків, але українські сили відбили наступ та не дали ворогу просунутися у місто.

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