Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Наслідки неспокійної ночі Ніч у Миколаєві була неспокійною, але ми вистояли. Тепер працюємо над ліквідацією наслідків російської агресії. Готуємось і до подальшого захисту,

– йдеться у повідомленні. Поточна ситуація Комунальні служби

Всі котельні Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївської ТЕЦ працюють. Подаємо тепло в домівки.

Водоканал працює у штатному режимі.

Транспорт

Поступово на маршрути виходить комунальний транспорт. Наразі в обмеженій кількості: автобуси – 5,

тролейбуси – 8,

трамваї – 12.

За можливості будемо збільшувати. Звертаю увагу, що тролейбуси не курсують у мікрорайон Північний,

– наголосив Сєнкевич.

Приватні перевізники теж працюють – на маршрутах близько 30 одиниць. Як допомогти