Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Наслідки неспокійної ночі

Ніч у Миколаєві була неспокійною, але ми вистояли. Тепер працюємо над ліквідацією наслідків російської агресії. Готуємось і до подальшого захисту,
– йдеться у повідомленні.

Поточна ситуація

Комунальні служби

  • Всі котельні Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївської ТЕЦ працюють. Подаємо тепло в домівки.
  • Водоканал працює у штатному режимі.

Транспорт

Поступово на маршрути виходить комунальний транспорт. Наразі в обмеженій кількості:

  • автобуси – 5,
  • тролейбуси – 8,
  • трамваї – 12.

За можливості будемо збільшувати.

Звертаю увагу, що тролейбуси не курсують у мікрорайон Північний,
– наголосив Сєнкевич.

Приватні перевізники теж працюють – на маршрутах близько 30 одиниць.

Як допомогти

У місті працює Центр розподілення допомоги (Шевченка, 58). Туди можна привезти продукти та теплий одяг.

Також відкриваємо подібні пункти в наших територіальних центрах соцзахисту.

Наш контакт-центр продовжує приймати ваші дзвінки. Дякую кожному, хто сьогодні долучається до оборони міста. Тільки разом ми переможемо,
– написав Сєнкевич.

Він зазначив, що невдовзі вийде у прямий ефір. Наразі мер розв'язує організаційні питання.