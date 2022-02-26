Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
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Наслідки неспокійної ночі
Ніч у Миколаєві була неспокійною, але ми вистояли. Тепер працюємо над ліквідацією наслідків російської агресії. Готуємось і до подальшого захисту,
– йдеться у повідомленні.
Поточна ситуація
Комунальні служби
- Всі котельні Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївської ТЕЦ працюють. Подаємо тепло в домівки.
- Водоканал працює у штатному режимі.
Транспорт
Поступово на маршрути виходить комунальний транспорт. Наразі в обмеженій кількості:
- автобуси – 5,
- тролейбуси – 8,
- трамваї – 12.
За можливості будемо збільшувати.
Звертаю увагу, що тролейбуси не курсують у мікрорайон Північний,
– наголосив Сєнкевич.
Приватні перевізники теж працюють – на маршрутах близько 30 одиниць.
Як допомогти
У місті працює Центр розподілення допомоги (Шевченка, 58). Туди можна привезти продукти та теплий одяг.
Також відкриваємо подібні пункти в наших територіальних центрах соцзахисту.
Наш контакт-центр продовжує приймати ваші дзвінки. Дякую кожному, хто сьогодні долучається до оборони міста. Тільки разом ми переможемо,
– написав Сєнкевич.
Він зазначив, що невдовзі вийде у прямий ефір. Наразі мер розв'язує організаційні питання.