В Харькове объявили воздушную тревогу: всем в укрытие

Воздушная тревога была объявлена в Харькове. Все местные жители должны немедленно пройти в укрытие.

В Харькове включили сирены около 8 часов 4 марта. Жителям немедленно следует пройти в укрытия и ждать следующей сирены, которая означает отбой тревоги.

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07:59 Воздушная тревога в Харькове – всем в укрытие,

– говорится в сообщении.

Местные жители должны немедленно проследовать в укрытие, как только услышат сирену. При этом нужно выключить в доме газ и свет.

Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерам. Ведь им может быть тяжело укрыться самостоятельно.

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