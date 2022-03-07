В Харькове оккупанты уничтожили квартиру, в которой я прожил 20 лет, – Вениславский
Источник:Рада
Российская орда разрушила ряд домов в Харькове. В частности, эта трагедия коснулась и Федора Вениславского.
Вражеская ракета частично разрушила здание, в котором когда-то жил Федор Вениславский. Член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал, что жил там 20 лет.
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Вчера вечером в городе Харькове в результате ракетных обстрелов был частично разрушен тот дом, в котором моя семья прожила 20 лет,
– заявил Вениславский.
Политик отметил, что это здание находилось в центре города, а вблизи не было никаких военных объектов. Это еще раз доказывает всю лживость орков, которые говорят, что атакуют только военную инфраструктуру и открещиваются от атак на гражданские здания.
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