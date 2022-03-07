Ворожа ракета частково зруйнувала будинок, у якому колись жив Федір Веніславський. Член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів, що жив там 20 років.

Зауважте Уряди США, Британії, Франції не схвалили жодних рішень для захисту України, – Веніславський

Учора ввечері у місті Харкові унаслідок ракетного обстрілу було частково зруйновано той будинок, у якому моя родина прожила 20 років,

– заявив Веніславський.

Політик наголосив, що цей будинок знаходився у центрі міста, а поблизу не було жодних військових об'єктів. Це ще раз доводить усю брехливість орків, які кажуть, що атакують лише військову інфраструктуру і відхрещуються від атак на цивільні будівлі.

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