Про це заявив член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Нардеп зазначив, що Будапештський меморандум продемонстрував, що не вартий взагалі нічого. За його словами, цю інформацію потрібно говорити на всіх майданчиках західного медійного простору.

Уряд Сполучених Штатів, Великої Британії, Франці, Китаю, які гарантували Україні безпеку, наразі не схвалили жодних рішень для захисту України. Це показово і треба артикулювати до їхніх виборців,

– сказав Федір Веніславський.

"Мають бути відновлені міжнародні угоди, прямі договори з конкретними механізмами реалізації всіх зобов'язань щодо гарантування надалі безпеки України", – додав парламентар.

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