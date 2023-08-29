Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, 29 августа, в Украине отмечают День памяти защитников Украины. А в Харькове провели богослужение на месте, где 2 марта погибли и получили ранения военные из Харьковской бригады территориальной обороны.

Читайте также День памяти защитников Украины: как и почему 29 августа стало памятным днем

Тогда оккупанты запустили авиабомбы по одному из мест дислокации военных с теробороны. В этом здании бойцы учились еще перед полномасштабным вторжением. А потом, 24 февраля, здесь были очереди из добровольцев.

Как в Харькове почтили память военных из ТрО, погибших 2 марта 2022 года: смотрите видео

Здание полностью уничтожено

В начале полномасштабного вторжения оккупанты активно запускали ракеты и авиабомбы по Харькову. Это был один из самых страшных моментов в войне для местных жителей.

Командование предполагало, что оккупанты могут нанести удары по этому месту дислокации ТрО. Военных начали отводить, но все же жертвы в результате удара были.

Он ушел в первые дни с самого утра. Я была в оккупации. Даже не знала, что он погиб. Она (его дочь – 24 Канал) очень его любила. Говорит, что снится ей часто. Очень сложно,

– рассказала мать погибшего солдата Дениса Соколенко – Лидия Ивановна.

Сейчас в здании ничего нет. Там разместили деревянный крест. А собратья и родные надеются, что на этом месте установят обелиск или памятную доску о погибших военных Харьковской бригаде территориальной обороны.

В Украину вернули тела 84 погибших героев