Отметим, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

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В День памяти защитников Украины удалось вернуть Героев

Во вторник, 29 августа, прошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, удалось вернуть тела еще 84 защитников.

Репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного погребения,

– сообщили в Минреинтеграции.

Обратите внимание! Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. На выходных сообщения принимаются в вайбере и телеграме по номеру: (095) 896-04-21.

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