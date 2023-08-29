Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Дивіться також У Києві почалася церемонія прощання з легендарним пілотом "Джусом"

У День пам'яті захисників України вдалося повернути Героїв

У вівторок, 29 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Зверніть увагу! В Украъны працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у вайбері й телеграмі за номером: (095) 896-04-21.

Повернення загиблих Героїв: останні новини