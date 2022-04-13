В Харькове под обстрел россиян попала команда американской CNN

Команда американской телекомпании CNN стала свидетелем интенсивного обстрела Харькова. Журналисты находились на территории района Салтовка, вдоль трассы E40.

Отмечается, что звуки усиленных обстрелов города оккупантами команда услышала перед перемещением по просьбе украинских сил в более безопасное место. Активные обстрелы стали еще одним доказательством того, что Россия ведет полномасштабную военную атаку на Востоке Украины.

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Команда CNN в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал американским журналистам, что россияне продолжают обстреливать Харьков и его окрестности, в том числе жилые кварталы. Оккупанты бьют из реактивных систем залпового огня, артиллерии и танков.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Из артиллерии и РСЗО "Град" и "Смерч" обстреливают жилые кварталы. Вновь пострадали районы Алексеевка, ХТЗ, Салтовка, Северная Салтовка, Одесса и аэропорт,

– подчеркнул Синегубов.

К слову, за прошедшие двое суток на Харьковщине пострадали 22 мирных жителя, в том числе трое детей. Погибли 7 человек. Кроме того, в больнице скончался 2-летний мальчик. О пострадавших среди команды CNN не говорится.

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