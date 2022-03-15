В Харькове под завалами обнаружили тела 7 погибших

Харьков уже 20 день героически держит оборону. Вооруженные Силы Украины не пускают врага в город и осуществляют контрнаступательные операции по области.

Однако город подвергается авиаударам. Вчера, 14 марта, враг наносил удары в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атака была с территории России.

Спасателям удалось спасли из-под завалов 3 человек. Однако под обломками строительных конструкций отыскали и вытащили тела 7 погибших.

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Только за вчерашние сутки пиротехнические подразделения ГСЧС 34 раза выезжали на обезвреживание артиллерийских боеприпасов, которые не разорвались.

Также 14 марта около 23:30 российские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

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