В Харькове погиб экс-проректор Харьковского университета МВД и его внучка
11 марта 2022 , 16:12Читати новину українською
Источник:Суспільне Харьков
Сегодня под обстрел оккупантов попал жилой дом в Дергачах Харьковской области.
В результате погиб бывший начальник райотдела полиции Валерий Иванович Московец. О трагедии сообщил помощник начальника полиции Харьковской области Вячеслав Марков в фейсбуке.
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Погибла также его внучка Анастасия. Девушке было всего 22 года.
Валерий Московец был не только экс-руководителем Дергачевского райотдела, но и проектором Харьковского национального университета внутренних дел и полковником милиции.
Царство небесное безвинно убитым,
– написал Марков.
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