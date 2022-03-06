В Харькове попали в телебашню: трансляция оборвана

В Харькове российские оккупанты попали в телебашню. Телесигнал пока отсутствует – трансляция временно приостановлена.

Информацию официально подтвердил начальник военной администрации Олег Синегубов. Службы постараются починить телебашню, о чем сообщат впоследствии.

Еще одна победа: над Харьковом сбили российский истребитель – видео

Также есть информация о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Напомним, что 18:12 6 марта в Харькове раздалась воздушная тревога. Приблизительно в 18.15 подразделение Национальной гвардии Украины сбило вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины не успел катапультироваться и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.

Обратите внимание

По состоянию на 18.37 воздушная тревога продолжается. Жителей призывают не выходить из укрытий, поскольку в город направляется большое количество российских истребителей.

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