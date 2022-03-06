Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента України. За словами кореспондентки 24 каналу, телебачення відімкнулося.

До теми Ще одна перемога: над Харковом збили російський винищувач – відео

Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі.

Нагадаємо, що 18:12 6 березня у Харкові пролунала повітряна тривога. Приблизно о 18.15 підрозділ Національної гвардії України збив ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини не встиг катапультуватися і загинув на місці. Літак упав в районі Кулиничів.

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