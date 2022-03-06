Кожного дня російські окупнати зазнають шалених втрат як живого ресурсу, так і техніки. Українські збройні сили успішно зменшують бойову спроможність ворога.

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Збитий винищувач над Харковом

Особливо важких ударів артилерія та авіація ворога нанесли Харкову. Орки нещадно бомбили житлові квартали.

Але вильоти пілотів окупантів дедалі частіше завершуються успіхом ЗСУ. Сьогодні над Харковом вдалося збити російський винищувач. Палаючі рештки літака окупантів падали під радісні вигуки місцевих.

Падіння збитого винищувача окупантів над Харковом: відео

Офіційне підтвердження

Штаб оборони Харківщини офіційно підтвердив збиття російського винищувача. О 18:15 ворожий літак ліквідував підрозділ Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Українські герої збили винищувач окупантів у районі ХАЗ. Пілот не встиг катапультуватися та загинув. Літак упав у районі Кулиничів.

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