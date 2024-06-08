Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, сегодня состоялось эмоционально сложное прощание. Более сотни людей провели в последний путь маму и 12-летнюю дочь, которые погибли в результате российского удара по Эпицентру.

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Все произошло у отца на глазах

Семья Мироненко занималась благотворительностью и волонтерством. Ирина пела в церковном хоре и была волонтером. 12-летняя Мария также помогала людям.

Трагедия произошла буквально на глазах у отца. Он из последних сил разбирал завалы, в результате чего получил серьезные ожоги. Все надеялись, что Ирина и Мария таки выжили.

Юра (отец – 24 Канал) сказал, что они погибли у него на глазах. У нас была надежда, что может он это в состоянии шока сказал. Мы до последнего молились. Юра всеми силами пытался спасти свою семью. Эти завалы были слишком большими. Он пытался разгрести завалы и получил серьезные ожоги рук и головы. Также были осколки. Трудно говорить, что Ирины и Марии уже нет. Нет этого понимания,

– рассказала подруга семьи Анна Кириченко.

В Харькове попрощались с Ириной и Марией Мироненко / Скриншот из видео

Семья еще с начала полномасштабного вторжения занималась волонтерством. Девочка Мария на равных со взрослыми помогала людям. Она раздавала питание детям, мамам и всем тем, кто нуждался в помощи.

Удар по Эпицентру: кратко