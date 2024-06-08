Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, сегодня состоялось эмоционально сложное прощание. Более сотни людей провели в последний путь маму и 12-летнюю дочь, которые погибли в результате российского удара по Эпицентру.
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Все произошло у отца на глазах
Семья Мироненко занималась благотворительностью и волонтерством. Ирина пела в церковном хоре и была волонтером. 12-летняя Мария также помогала людям.
Трагедия произошла буквально на глазах у отца. Он из последних сил разбирал завалы, в результате чего получил серьезные ожоги. Все надеялись, что Ирина и Мария таки выжили.
Юра (отец – 24 Канал) сказал, что они погибли у него на глазах. У нас была надежда, что может он это в состоянии шока сказал. Мы до последнего молились. Юра всеми силами пытался спасти свою семью. Эти завалы были слишком большими. Он пытался разгрести завалы и получил серьезные ожоги рук и головы. Также были осколки. Трудно говорить, что Ирины и Марии уже нет. Нет этого понимания,
– рассказала подруга семьи Анна Кириченко.
В Харькове попрощались с Ириной и Марией Мироненко / Скриншот из видео
Семья еще с начала полномасштабного вторжения занималась волонтерством. Девочка Мария на равных со взрослыми помогала людям. Она раздавала питание детям, мамам и всем тем, кто нуждался в помощи.
Удар по Эпицентру: кратко
- Российские оккупанты 25 мая ударили по Эпицентру в Харькове. Пожар тушили около 16 часов. Известно, что оккупанты ударили бомбами УМПБ Д-30.
- Поисковые работы завершили 29 мая. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Россияне убили 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв был и 17-летний парень. Еще 54 человека получили ранения.
- В результате российского удара по Эпицентру погибла спортсменка Оксана Скрипань. Ей было 47 лет. У нее осталась дочь Даша.