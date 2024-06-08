Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, сьогодні відбулося емоційно складне прощання. Більш ніж сотня людей провели в останню путь маму та 12-річну доньку, які загинули внаслідок російського удару по "Епіцентру".
До теми Пошук та ідентифікація тіл триває: усе, що відомо про удар по "Епіцентру" в Харкові
Все сталося у батька на очах
Сім'я Мироненків займалася благодійністю та волонтерством. Ірина співала у церковному хорі та волонтерила. 12-річна Марія також допомагала людям.
Трагедія сталася буквально на очах у батька. Він з останніх сил розбирав завали, внаслідок чого зазнав серйозних опіків. Усі сподівалися, що Ірина та Марія таки вижили.
Юра (батько – 24 Канал) сказав, що вони загинули у нього на очах. В нас була надія, що може він це у стані шоку сказав. Ми до останнього молилися. Юра усіма силами намагався врятувати свою сім'ю. Ці завали були занадто великими. Він намагався розгребти завали і отримав серйозні опіки рук та голови. Також були осколки. Важко говорити, що Ірини та Марії вже немає. Нема цього розуміння,
– розповіла подруга родини Анна Кириченко.
У Харкові попрощалися з Іриною та Марією Мироненко / Скриншот з відео
Сім'я ще з початку повномасштабного вторгнення волонтерила. Дівчинка Марія на рівних з дорослими допомагала людям. Вона роздавала харчування дітям, мамам та усім тим, хто потребував допомоги.
Удар по "Епіцентру": коротко
- Російські окупанти 25 травня вдарили по "Епіцентру" в Харкові. Пожежу гасили близько 16 годин. Відомо, що окупанти вдарили бомбами УМПБ Д-30.
- Пошукові роботи завершили 29 травня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поліція ідентифікувала усі 19 тіл загиблих. Росіяни вбили 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв був і 17-річний хлопець. Ще 54 людини зазнали поранень.
- Внаслідок російського удару по "Епіцентру" загинула колишня веслувальниця Оксана Скрипань. Спортсменці було 47 років. У неї залишилася донька Даша.