Однак наразі стало відомо про завершення пошукових робіт. Вони тривали майже 5 днів, аби віднайти тіла загиблих, які на момент удару перебували у торгівельному центрі.
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Пошукові роботи завершено
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.
Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели понад 100 досліджень,
– йдеться у повідомленні очільника МВС.
За його словами, до поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також під час робіт залучили кінологів, службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.
Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
"Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харківʼян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги", – додав Клименко.
Що відомо про удар по "Епіцентру": головне
- Росія атакувала харківський "Епіцентр" ввечері 25 травня. Там спалахнула пожежа на 15 тисячах квадратних метрів. Всередині перебували близько 200 людей, але точну кількість рахуватимуть по відео з камер. Число жертв зростає.
- ДСНС каже, що рештки загиблих можуть бути будь-де. Серед жертв атаки були відвідувачі та працівники центру. Так, Руслан і його син Марк працювали в "Епіцентрі". Марку вдалося врятуватися, а за годину він дізнався про смерть свого тата.
- Також на місці трагедії знайшли вбитого росіянами тата восьмирічного Михайлика. Фото, як хлопчик проходив процедуру відбору ДНК після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр", облетіло весь інтернет.
- Чимало потерпілих від російської атаки наразі перебувають у лікарнях, їм продовжують надавати допомогу. Серед врятованих 43-річний працівник "Епіцентру" Віталій Новосьол. Під час удару чоловік впав з другого поверху та отримав переломи ніг.