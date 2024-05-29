Однак наразі стало відомо про завершення пошукових робіт. Вони тривали майже 5 днів, аби віднайти тіла загиблих, які на момент удару перебували у торгівельному центрі.

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Пошукові роботи завершено

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели понад 100 досліджень,

– йдеться у повідомленні очільника МВС.

За його словами, до поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також під час робіт залучили кінологів, службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

"Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харківʼян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги", – додав Клименко.

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