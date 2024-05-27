Ще не всіх жертв російського удару вдалося ідентифікувати. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що чимало постраждалих перебувають у лікарні, їм продовжують надавати допомогу.

До теми Дивом не долетіла: в "Епіцентрі" в Харкові жертв могло бути набагато більше

"Вибух, а тоді все посипалось"

У лікарні перебуває поранений працівник "Епіцентру" Віталій Новосьол. Чоловіку 43 роки й він працював торговельним представником. Під час удару впав з другого поверху, у нього переломи обидвох ніг, але, на щастя, він вижив.

Віталій пригадав, що спершу почув один не дуже сильний вибух, а через кілька хвилин пролунав другий, який був значно потужнішим.

Тоді все посипалося, пішов дим, розгорілася пожежа. Ми всі побігли на вихід. Я також побіг, але перечепився і впав. На щастя, я був далеко від відділу з лаками, фарбами. Саме там було більше людей,

– пригадав постраждалий.

Вибухи пролунали з інтервалом у кілька хвилин. Всередині гіпермаркету було багато покупців з дітьми. Після першого вибуху почулися крики, щоб люди виходили. А після другого всі бігли, куди тільки могли.

У мене там хороший знайомий загинув. Теж спробував когось виводити, і все інше. Багато знайомих якраз і загинули, яких я знав особисто. Після першого вибуху вони намагалися виводити людей. А після другого все почало сипатися,

– розповів Віталій.

Чоловік наголосив, що Росія вдарила по звичайному гіпермаркеті, де не було ніяких військових об'єктів. Всередині – виключно мирні люди.

Виконувач обов'язки генерального директора лікарні Руслан Врагов розповів, що загалом до медичної установи звернулося 19 людей. Зараз у лікарні залишаються 12 постраждалих. Всі вони стабільні, а їхній стан оцінюється як середньої важкості.

Люди були в стресі, у декого опіки шкіри, дихальних шляхів, переломи та багато осколкових поранень. Найважчі пацієнти, які зараз є у відділі травматології, лікуватимуться до трьох місяців,

– додав Руслан Врагов.

Насамкінець він наголосив, що попри російський терор, Харків продовжує триматися, як і вся Україна. Люди вірять та не сумніваються в нашій перемозі та з нетерпінням її чекають.

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